Rilascio veloce carte d'identità elettroniche: "A Napoli è primato"

La presidente del Consiglio comunale di Napoli Enza Amato è intervenuta a proposito delle carte d'identità elettroniche. "Il rapido e efficiente processo di rilascio delle carte d'identità elettroniche a Napoli è - sono statel e sue parole - un'eccellente dimostrazione di innovazione e impegno da parte della nostra città. Sono estremamente orgogliosa del dato riportato anche dalla stampa nazionale dal quale si evince che Napoli ha raggiunto un primato significativo nel settore, offrendo ai suoi cittadini un servizio tempestivo ed efficiente".

"Desidero congratularmi con la direzione generale, il team di dipendenti e dirigenti dell'anagrafe cittadina - ha aggiunto - per l'implementazione di questa innovativa procedura, che ha reso possibile ottenere una nuova carta d'identità in tempi brevissimi. La decisione di introdurre un sistema di prenotazione che consente agli utenti di ricevere un appuntamento entro sette giorni e di ottenere una ricevuta con un numero d'identificazione valido per il territorio nazionale è stata assolutamente brillante. In questo modo non solo si sono ridotti notevolmente i tempi di attesa, ma sono state anche eliminate la confusione e le inefficienze che spesso si riscontrano nei processi burocratici".

I numeri

"Il nuovo sistema - aveva spiegato Palazzo San Giacomo in una nota - ha consentito di ridurre da tre mesi a tre giorni i tempi di attesa per l’appuntamento, con conseguente abbattimento di file allo sportello. Le nuove modalità garantiscono, inoltre, un sistema di prenotazione uniforme per tutte le dieci Municipalità del Comune di Napoli. Nel periodo che va dall’attivazione del servizio fino a gennaio scorso sono state emesse 68.624 carte d’identità elettronica pari ad una media di circa diecimila CIE al mese con un tempo di attesa medio di 3 giorni tra richiesta e prenotazione".