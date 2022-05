Pescatori e Cnr: così i rifiuti del mare diventano ricchezza

Parte il progetto Firm, finanziato dalla Regione Campania, per la creazione di una filiera dell'immondizia in mare

Pescatori, ricercatori e Regione Campania insieme per ripulire i nostri mari. Nasce il progetto Firm (Filiera rifiuti marini), che punta a creare e basi per lo sviluppo di una innovativa filiera dell'immondizia in mare. Ispirandosi ai modelli di economia circolare, il progetto si focalizza su alcune categorie di rifiuti, come reti da pesca e plastica, e prevede la co-progettazione di soluzioni innovative per generare valore economico dalla spazzatura.

Saranno coinvolti anche i pescatori, he rceveranno un'integrazione ecnomica per recuperare rifiuti e portarli a terra, e i Comuni che saranno aiutati economicamente dalla Regione per la realizzazione di isole ecologiche ad hoc. In questo video, l'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Caputo, la ricercatrice del Cnr Marcella De Martino e Maria Passari, direttrice generale delle Politiche agricole regionali spiegano modalità e benefici del progetto.