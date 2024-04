Mappatella beach, sulla battigia spunta una poltrona | FOTO

Il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli ha effettuato, nel giorno di Pasquetta, un sopralluogo a Mappatella Beach e a Santa Lucia. La spiaggia del lungomare Caracciolo si presentava in condizioni negative, soprattutto la battigia era piena di rifiuti: sul bagnasciuga addirittura una poltrona abbandonata, nonostante la folla di turisti e cittadini.

"Felice di aver visto Mappatella Beach già affollata di turisti e cittadini per la pasquetta, ma dispiace vedere la spiaggia abbandona all’incuria. Sulla battigia era pieno di rifiuti di ogni genere, prevalentemente portati a riva dalle mareggiate dei giorni scorsi, ma dall’acqua emergeva addirittura una poltrona abbandonata. Oggi bisognava prevedere una pulizia straordinaria, invece nessuno è passato a ripulire. Un grave errore durante uno dei fine settimana che ha visto un record di presenze in città. Record che si è percepito anche a Santa Lucia, infestata dai soliti parcheggiatori abusivi in un via vai di auto abbastanza intenso. Una volta giunto sul posto diversi abusivi hanno iniziato ad allontanarsi. Uno di loro, invece, che da anni infesta la zona, è stato ben 10 minuti a spiegarmi le sue assurde motivazioni, mentre gridava ai clienti 'oggi c’è Borrelli, meglio che andate via'. Fortunatamente anche lui alla fine, esortato da un agente di polizia, ha desistito e si è dileguato. Chiedo che durante i giorni festivi, nei luoghi strategici della città, siano previsti dei presidi straordinari di polizia per tenere alla larga gli abusivi e garantire sicurezza ai tanti cittadini per bene che vorrebbe solamente godere di un giorno di ferie”, scrive Borrelli in un posto sui social.