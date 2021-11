Ricoveri Covid, quanto costano alla sanità Campana i non vaccinati: i dati

Sei milioni 570mila euro, in media, in un solo mese. È quanto costano alla Campania i ricoveri Covid-19 secondo uno studio dell'Anci. Si tratta di un milione 533mila euro a settimana, 219mila euro al giorno.

L'incidenza dei no vax

È soprattutto il fenomeno dei no vax (quello di coloro i quali non hanno valide ragioni per non ricevere la vaccinazione, nello specifico) ad interessare l'Anci, cioè della stragrande maggioranza dei ricoverati in questa quarta ondata. Si tratta di numeri molto alti: secondo quanto riportato dall'Istituto Superiore della Sanità, il 90% degli ospedalizzati di area medica e il 93% di quelli di terapia intensiva non è vaccinato. Una “platea” è particolarmente vasta. Secondo gli ultimi dati della presidenza del Consiglio dei ministri (del 5 novembre), sarebbero 808mila in Campania le persone che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino.

Il calcolo di Anci

Le cifre fornite da Anci si spiegano partendo dal resoconto spesa in degenza fatto da Altems dell'Università Cattolica, che conta costi medi di 710 euro a paziente per ogni giorno di degenza in area medica, e di 1.681 euro per ogni giorno di degenza in intensiva. Considerando che in Campania i ricoveri sono in media (prima settimana di novembre) 264 in area medica e 19 in terapia intensiva, si arriva ai 219mila euro di spesa giornaliera. Un costo che incide pesantemente sul comparto e che ha un impatto sulla totalità delle prestazioni erogabili.