Peppe Di Napoli porta in tv i segreti della cucina di pesce: arriva "Do you like pesce?"

Peppe Di Napoli sbarca in tv. Tutto pronto per il nuovo programma di Food Network "Do you like pesce?" che vede protagonista proprio il pescivendolo più famoso dei social.

Il programma andrà in onda a partire da sabato 18 marzo 2023 dalle 17:45. In ogni episodio ci saranno due concorrenti stranieri che si metteranno alla prova cucinando ricette di pesce, sotto l'occhio vigile di Peppe. Le prime due puntate avranno come protagonisti due classici: la frittura di paranza e la calamarata.