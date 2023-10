Esercitazione per la ricerca di dispersi: 38 operatori coinvolti nel napoletano

Si è tenuta, nel pomeriggio di domenica, un’esercitazione di ricerca dispersi sul territorio comunale di Sorrento, nell’area della pineta Le Tore, che ha visto coinvolti 38 operatori provenienti da diverse strutture operative. Protezione Civile di Sorrento, Massa Lubrense, Sant’Agnello e Piano di Sorrento, Radioemergency Terra delle Sirene e Eagles entrambi del Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni d’emergenza e Associazione Polizia di Stato, hanno dato vita ad un simulato per la ricerca di un escursionista disperso.

L’esercitazione ha costituito l'attività finale del corso di formazione per operatori di Protezione Civile organizzato dall’amministrazione comunale di Sorrento, ed è stata una buona prova di sinergia per il sistema locale di protezione civile fondamentale per il supporto logistico, la conoscenza dei luoghi e l’eventuale ausilio agli operatori del soccorso sia tecnico che sanitario.

"Questa particolare esercitazione, durata alcune ore, si è svolta con successo - spiega l'assessore alla Protezione Civile del Comune di Sorrento, Eduardo Fiorentino - Con l’auspicio che diventino sempre più frequenti per consolidare procedure, relazioni e obiettivi comuni da raggiungere nel campo della ricerca dispersi in un territorio che giorno dopo giorno vede aumentare i frequentatori dei suoi splendidi sentieri”.