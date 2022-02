Covid, Ricciardi: "Questo è un virus cattivo negli anziani e negli adulti. Il 10% dei bambini ha il long Covid"

"Nei genitori non c'è consapevolezza che questo virus sia pericoloso, molti pensano sia benevolo, non è così: questo è un virus cattivo negli anziani e negli adulti, ma non sappiamo quanto lo sia nei bambini. Anzi, lo sappiamo: il 10% dei bambini che prendono il Covid hanno il long Covid: a distanza di tempo, sono stanchi e dormono sempre. E questo è un segnale molto pericoloso, perché i sistemi sono ancora in formazione". Così il prof. Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ha parlato della situazione del Covid in Italia nel corso di un'intervista rilasciata a "Tagadà", in onda su La7.

Il medico napoletano ha parlato anche della questione mascherine: "Nelle circostanze in cui uno è a distanza, sta da solo in strada, non c'è pericolo in questo momento con questa circolazione, ma nel momento in cui c'è un assembramento la mascherina va indossata. A maggior ragione al chiuso: sarebbe una follia togliere le mascherine al chiuso perchè questa variante è straordinariamente contagiosa e infettiva e nel momento in cui c'è un soggetto suscettibile il virus se lo prende sicuramente. Di togliere la mascherine al chiuso non se ne parla proprio. Vanno portate per un periodo di tempo, fino all'estate".

Su ulteriori dosi di vaccino ha aggiunto: "La dose di richiamo va fatta quasi sicuramente per le persone fragili e vulnerabili, perchè in loro la protezione della terza dose non dura a lungo. Per la popolazione generale ancora non lo sappiamo. Dobbiamo aspettare. E' presumibile che dovremo fare un richiamo annuale".