Covid, Ricciardi lancia l'allarme: "Dati falsati, la pandemia non è finita"

Dal consigliere del ministro della Salute Speranza, il napoletano Walter Ricciardi, arriva una doccia fredda per tutti coloro che pensavano la pandemia fosse ormai alle spalle.

"Nel nostro Paese ciò che preoccupa, in questo momento, è la tendenza a considerare la pandemia finita - sono state le sue parole all'Adnkronos - Ed è un elemento di preoccupazione anche il fatto che non decollino le vaccinazioni nei bambini e le terze dosi".

"I dati che circolano oggi" sulla diffusione del Covid nel mondo "sono completamente falsati" secondo Ricciardi, perché sottostimati da "governi suggestionati da opinioni pubbliche che vogliono che la pandemia sia finita".

Il docente di Igiene all’università Cattolica invita ancora a mantenere atteggiamenti cauti rispetto al possibile contagio da Sars-Cov-2. Anche perché per quando riguarda i dati pandemici "la situazione è discreta dal punto di vista generale, ma è da tenere sotto osservazione perché non è finita. I segnali che ci vengono da altri Paesi sono preoccupanti, dobbiamo stare attenti".

Ricciardi, di ritorno dagli Stati Uniti, ha anche aggiunto: "Gli italiani hanno più attenzione rispetto ad altri Paesi ma si sta molto diffondendo l'idea che ne siamo già fuori. E questo, con le varianti diffusive che circolano, non è un bene". Del resto l'accademico aveva già spiegato che "quello che sta succedendo nella lotta contro questo Coronavirus è qualcosa che non si è mai visto precedentemente: una capacità di mutazione così rapida. L'hanno tutti i virus, ma una 'immune escape' così non si è mai vista”, ed è qualcosa che "terrorizza i suoi colleghi".