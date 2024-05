Un professore napoletano premiato per l'eccellenza nella ricerca sulla celiachia

Il professor Riccardo Troncone, ordinario di Pediatria presso il dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell'università degli stuti di Napoli Federico II, ha ricevuto dalla Celiac Disease Foundation il premio per l'eccellenza nella ricerca sulla malattia celiaca.

Il riconoscimento, che ogni anno premia a livello globale ricercatori che si sono distinti per il loro contributo allo studio e alla cura della malattia celiaca, è stato attribuito per gli studi condotti dal professor Troncone, in particolare sulla definizione della celiachia "potenziale" e sulla prevenzione di questa condizione a così elevata diffusione nella popolazione generale.

Questo riconoscimento vuole premiare la qualità della ricerca prodotta, in particolare sulle possibili strategie di prevenzione della malattia celiaca, una delle condizioni a più alta prevalenza nella nostra popolazione e testimonia la posizione di preminenza a livello globale che l'università Federico II mantiene in questo specifico ambito di ricerca.

Il professor Troncone è direttore del "Laboratorio europeo per lo studio delle malattie indotte dagli alimenti". Ex presidente della Società internazionale per lo studio della malattia celiaca (ISSCD) e della Società europea di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica (ESPGHAN), è editore associato del Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition (JPGN).

Nell'ultimo decennio il suo interesse si è concentrato principalmente sulla potenziale malattia celiaca con la creazione di un'ampia coorte di pazienti che ha permesso la definizione della storia naturale della condizione, inclusi biomarcatori che ne predicono l'evoluzione, e dei meccanismi che portano all'atrofia dei villi. L'altro ambito è stato quello della prevenzione: è stato co-presidente del progetto preventCD, il primo tentativo di prevenire la celiachia nei neonati a rischio attraverso l'induzione della tolleranza. Tale coorte ha consentito, inoltre, l'identificazione di fattori di rischio e di biomarcatori predittivi, nonché la definizione della storia naturale della malattia celiaca.