Riapre il cimitero degli inglesi: "Un polmone verde per il quartiere"

Nell'800 era conosciuto come cimitero degli inglesi perchè a donarlo alla città era stataproprio la comunità britannica di Napoli. Torna a splendere, dopo anni di buio, il giardino di Santa Maria della Fede, in via Biagio Miraglia, zona Arenaccia. Dopo nove mesi di lavoro ha riaperto alla cittadinanza. Nove mesi che hanno visto l'impiego dei precari Bros per la riqualificazione, ma soprattutto per la rimozione di rifiuti e immondizia: "Abbiamo trovato una discarica abusiva, vederlo così oggi è un'emozione" afferma Antonio, un operatore.

Un lavoro possibile grazie alla collaborazione tra Comune, Regione Campania e IV Muncipalità che così potrà contare su un polmone verde, l'unico al momento insieme al parco Re Ladislao che però versa in condizioni di totale abbandono. Al taglio del nastro hanno preso parte il vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola, il sindaco Gaetano Manfredi e la presidente municipale Maria Caniglia.

Nel giardino di Santa Maria la Fede, dove ci sono anche alcune tombe monumentali di cittadini d'oltremanica, si nascondono tante storie. Come quella di Rosa, residente nella zona, che dieci anni fa fu investita di un compito particolare: "Una donna inglese mi regalò la corona di rosario e mi chiese di venire a pregare di tanto in tanto per una sua antenata sepolta qui. Mi disse che gli inglesi avevano regalato questo parco ai ragazzi di questo quartiere".