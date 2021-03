Riapertura teatri, Marisa Laurito: "Bisogna lavorare, ma attenti alla salute"

“Bisogna lavorare, ma attenti alla salute”. Questo il messaggio che in sintesi lancia Marisa Laurito, artista napoletana e oggi direttrice artistica del Teatro Trianon. La Laurito, in occasione della presentazione di una rassegna, si è soffermata sulla possibile riapertura dei teatri in zona gialla (così come annunciato dal ministro Franceschini), appoggiando anche la scelta di un Festival di Sanremo senza pubblico.

“Tentare di riaprire è sempre una cosa positiva, perché vuol dire che iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Ma il problema è lavorare. Noi non ci siamo mai fermati”, ha detto Marisa Laurito.

"Lo streaming è oro in questo momento"

“Risulta molto complicato, però, per i teatri privati e i piccoli produttori mettere in piedi uno spettacolo che possa andare solo nelle zone gialle, con il rischio di diventare arancioni”, ha continuato.

“So solo una cosa: prima di tutto bisogna tenere da conto la salute. Però c’è bisogno o di far lavorare o aiutare le persone che non possono lavorare. Io sono favorevole che si faccia spettacolo anche senza pubblico, anche in streaming, anche a porte chiuse. Lo streaming non sostituirà mai il teatro, ma in questo momento è oro perché permette di far lavorare tante persone”, ha concluso.