Scuola, De Luca contro il Governo: "Riapertura? Decideremo nei prossimi giorni"

Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il saluto di fine anno organizzato dal direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord è scettico sulle possibilità di riapertura a stretto giro delle scuole in Campania. “Gennaio sarà un mese molto delicato - ha spiegato il governatore - C’è da fare attenzione perché avremo il picco influenzale e poi si immagina anche l’apertura delle scuole. Quindi decideremo nei prossimi giorni il da farsi”.

Una posizione molto diversa da quanto vorrebbe l'esecutivo. "Il governo è molto unito sul fatto che il 7 gennaio si debba aprire” aveva detto solo pochi giorni fa il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. “I ragazzi a scuola rispettano le regole – aveva spiegato – È molto realistico che il 7 aprano anche le superiori e non importa che sia giovedì, nemmeno un’ora dobbiamo perdere di istruzione, è il motore del Paese. Se lasciamo a casa i nostri studenti a fare solo didattica a distanza, è il Paese che un giorno perderà competenze”.

Ma De Luca ha subito sottolineato di essere contrario "a mezze misure sulla scuola. Chi è in grado di dirci se saremo in grado di riaprire il 7 gennaio? Prima si fissa la data della riapertura e poi si fa la verifica della situazione epidemiologica con il risultato che, 9 volte su 10, le previsioni vengono smentite dalla realtà. In Campania seguiremo la linea del massimo rigore per poter aprire tutto ma per sempre, e non riaprire per 3 giorni per poi prolungare l’epidemia di altri 3 mesi”.