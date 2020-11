Riapertura scuole, è corsa ai tamponi antigenici: al via le prenotazioni

Manca soltanto una settimana alla parziale riapertura della scuola in Campania. Il ritorno tra i banchi è stato annunciato dalla Regione per martedì 24 novembre.

In primo piano la questione sicurezza. Alle Asl è affidato lo screening attraverso tamponi antigenici, che consentono di avere il risultato in 15 minuti. A disposizione ce ne sono 180mila, cui verranno sottoposti il personale, docente e non, delle classi interessate, gli studenti e - questa la principale novità - anche i familiari conviventi.

L’assessore regionale all’istruzione, Lucia Fortini, ha sottolineato che vigilerà affinché tutto avvenga nelle modalità più semplici per i piccoli alunni. Inizieranno i servizi educativi e della scuola dell’infanzia (0-6 anni, 154mila iscritti totali) e le prime della primaria (56mila).

Il test e la prenotazione

La prenotazione dell'esame, su base volontaria, parte oggi e sarà possibile dalle ore 7.30 alle 19.30 per l’intera durata dello screening al numero verde 800814818. Al momento della prenotazione sarà necessario fornire i propri dati anagrafici (comprensivi di cellulare ed e-mail), oltre all’istituto scolastico di appartenenza, e fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali. L’operatore telefonico comunicherà in tempo reale al cittadino, anche a mezzo mail, la data, l’orario e il luogo dove recarsi per effettuare il tampone antigenico, unitamente ad un numero di prenotazione da comunicare agli addetti della Asl.

I test verranno eseguiti nelle vicinanze dell'Ospedale del Mare, in un'unità mobile, ed è previsto un eventuale secondo sito nel caso di numerose richieste. La Regione ha assicurato che verranno agevolati i genitori che lavorano e che verranno rispettati gli orari della Dad, il tutto con appuntamenti per loro anche pomeridiani.