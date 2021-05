Riapertura stabilimenti balneari, la richiesta a De Luca: "Data unica per tutti i comuni"

Assodemaniali Campania, associazione che raggruppa oltre 250 imprenditori balneari, ha scritto al presidente della Regione Vincenzo De Luca chiedendo che venga indicata una data di riapertura degli stabilimenti balneari unica per tutti i comuni campani e che venga fornita indicazione specifica della conferma delle linee guida adottate lo scorso anno, anche per la stagione balneare 2021.

Le misure di contenimento poste in essere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, impongono un comune sforzo teso a garantire la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività: "Tuttavia - sottolinea l'architetto Antonio Cècoro, presidente di Assodemaniali Campania - l’emergenza sanitaria già sta producendo effetti devastanti per l’intera economia nazionale e coinvolge in modo incisivo anche il settore del turismo e le attività degli stabilimenti balneari".

La Regione Campania, con i suoi 429 km di costa, rappresenta sotto questo profilo per l'intera filiera turistica regionale un fondamentale settore di sviluppo per l’economia del territorio.

"Nei giorni scorsi, in conseguenza del mutare delle temperature - aggiunge il presidente di Assodemaniali Campania - si è assistito ad un riversamento incontrollato di folle lungo le spiagge della Regione, con la conseguenza che i comuni costieri hanno adottato misure talvolta differenti e contraddittorie, anche in aree demaniali ubicate in comuni limitrofi".