Riapre il Cinema Vittoria: coda al botteghino

Si riaccendono le luci delle sale cinematografiche dopo il lungo invero. A dire il vero, al momento, l'unico cinema napoletano a riparire i battenti e il Vittoria del quartiere Arenella che il 1 maggio è tornato a proiettare un film dopo i mesi di chiusura obbligata causa emergenza sanitaria.

Sulla pagina Facebook, i titolari del cinema hanno postato le foto della coda al botteghino con il post #insiemealcinema e tanti ringraziamenti agli spettatori che hanno voluto premiare questa scelta. Proiettati Nomadland, film di Chloè Zhao, vincitore di tre Premi Oscar, e la versione restaurata di In the mood for love di Wong Kar Way.

Non arrivano buone notizie dagli altri cinema della provincia che, al momento, resteranno chiusi al pubblico.

(Foto dall pagina facebook del Cinema Vittoria)