Chiusura asse mediano nel tratto tra Scampia e Melito, Manfredi: "Riapertura entro 2 o 3 settimane"

Nel corso della seduta odierna del Consiglio comunale di Napoli, su sollecitazione del consigliere di Forza Italia Salvatore Guangi, che ha definita gravissima la situazione che ora sta vivendo l’area nord con a causa della chiusura dell’asse mediano nel tratto tra Scampia e Melito, il sindaco Gaetano Manfredi ha fatto il punto della situazione.

Il problema nasce per la mancanza dei guard rail rubati per tre volte. La soluzione individuata è stata quella di sostituirli con 2 km con barriere di cemento. Il ritardo è dovuto alla mancanza di pagamenti alle aziende da parte del Comune di Napoli negli anni scorsi. Dopo la promessa di sbloccare in tempi brevi i pagamenti - ha spiegato il primo cittadino partenopeo - entro il 20 maggio dovrebbero essere consegnate le nuove barriere, mentre nella parte centrale saranno riutilizzati i vecchi guard rail recuperati.

Entro due o tre settimane, dunque, l’asse mediano sarà riaperto secondo le stime di Manfredi.