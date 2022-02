Annalisa Durante, il rapper poliziotto Revman testimonial dell'evento a lei dedicato

Sebastiano Vitale, meglio noto come il rapper poliziotto Revman, sarà testimonial dell’evento dedicato ad Annalisa Durante "La forza rigeneratrice della Memoria", in programma sabato 19 febbraio a Napoli.

Il premio è intitolato alla memoria della giovane vittima di camorra Annalisa Durante, uccisa nel 2004 in uno scontro armato tra esponenti di clan rivali nel quartiere napoletano di Forcella, e si svolgerà nella biblioteca a lei dedicata. In questa data ricorre anche il 32esimo compleanno della ragazza, che per un caso del destino quest’anno avrà la stessa età di Revman.

L’evento realizzato in collaborazione con Fondazione Polis, Ministero dell’Istruzione, Regione Campania e il Comune di Napoli, vede tra i partecipanti l’agente di polizia Sebastiano Vitale, già vincitore della scorsa edizione del Premio Nazionale per la categoria istituzioni. L’agente e artista, come spiegano gli organizzatori, risulta una figura particolarmente efficace per la valenza del messaggio, di ricerca, promozione e tutela della legalità che egli esprime come tutore della legge e come rapper.

"Sono orgoglioso di poter dare il mio contributo a questa iniziativa - spiega il poliziotto - la Forza Rigeneratrice della Memoria è un valido strumento per sensibilizzare le nuove generazioni, affinché episodi come quello accaduto a Forcella, non accadano più. Fiero che i messaggi contenuti all'interno del mio rap della legalità vengano colti da istituzioni, enti e associazioni che si spendono per questa causa".

Grazie ai contenuti dei suoi testi, Revman riesce a far arrivare in maniera diretta ai giovani l’importanza del lavoro della polizia e la fierezza dell’appartenenza al Corpo, per nulla scontata nella percezione dei giovani, catturandone l’interesse e stimolandone la riflessione attraverso la scelta di un linguaggio giovane come quello del rap. Durante l’evento Revman si esibirà dal vivo con alcuni dei suoi brani più famosi e interverrà raccontano la sua esperienza ai partecipanti.