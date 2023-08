Restate a Napoli, divieto di vendita bevande in vetro e lattina: l'ordinanza del Comune

Per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione della manifestazione “Restate a Napoli”, prevista da mercoledì 9 a mercoledì 16 agosto, dalle ore 18.00 e fino a cessate esigenze per ogni singola giornata interessata all’evento, il Comune, con un'ordinanza sindacale, ha istituito un divieto di vendita di bevande in bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine per il consumo di bibite alcoliche e non.

Le zone interessate dal divieto sono piazza del Plebiscito e le seguenti aree limitrofe: via San Carlo; via Cesario Console fino all’intersezione con via Santa Lucia; colonnato della Chiesa di San Francesco da Paola.