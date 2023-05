La Campania non è una regione per mamme: penultima per servizi alle donne

Essere mamma in Italia è molto difficile, esserlo in Campania è un'impresa ai limiti dell'impossibile. E' la sintesi che si potrebbe fare del report 'Le equilibriste' che Save the Children realizza ogni anno. Nell'edizione 2023, pubblicata a maggio, la Campania è penultima, ventesima su ventuno regioni. Una classifica stilata in base a sette indicatori che comprendono, tra le altre cose, prospettive di lavoro per donne con figli, asili nido, consultori.

Il quadro tracciato è desolante. Posto a 100 l'indicatore di sufficienza, la nostra regione ha totalizzato meno di 88. Peggio ha fatto solo la Basilicata. "In Italia - spiega Antonella Inverno, responsabile politiche infanzia e adolescenza di Save the Children - il mercato del lavoro è molto discriminante per le donne in generale, ma lo è ancor di più per le donne che hanno figli, spesso costrette a dimettersi oppure ad accettare riduzioni di ore, o ancora vedersi licenziate. Una dinamica che al Sud, in regioni come la Campania, peggiora".

Non va meglio sul fronte servizi. Il numero di asili nido è molto lontano da un livello dignitoso: "Trovare il posto in un nido è un privilegio per pochi - prosegue la Inverno - solo 13 bambini su 100 ci riescono. In Campania il dato è ancora più basso". Le difficoltà delle donne si traducono anche in una vita peggiore per i figli. Resiste, al Sud più che al Nord, una mentalità fortemente patriarcale nella quale l'uomo non viene quasi mai equiparato alla donna nella crescita della prole. Una mentalità avallata dalla legge italiana che prevede, a differenza di paesi europei più evoluti, un congedo di paternità di sole 10 ore.

Un altro aspetto preoccupante è quello della mortalità infantile. L'indice campano nel 2020 era di 3,31 a fronte del 2,51 corrispondente a quello italiano. "In questo paese di va avanti con bonus una tantum - conclude Antonella Inverno - la politica non ha ancora compreso che le famiglie hanno bisogno di servizi duraturi nel tempo e non legati a un assegno che oggi c'è e domani potrebbe scomparire".