I tesori recuperati dai Carabinieri per la prima volta esposti al pubblico a palazzo Reale

Questo lunedì, 13 novembre, alle ore 10,00, il comandante dei Carabinieri del Nucleo TPC di Napoli, capitano Massimiliano Croce, restituirà al soprintendente Mariano Nuzzo oltre 70 reperti archeologici recentemente recuperati nell’ambito di inchieste delle Procure di Napoli, Torre Annunziata, Salerno e Pordenone. La consegna avverrà a Palazzo Reale, negli uffici della Soprintendenza all'Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, e sarà l’occasione per annunciare il nuovo allestimento aperto al pubblico, negli orari di ufficio, presso la sede di Palazzo Reale di Napoli, che consente di guardare da vicino i reperti confiscati nel territorio dell’area metropolitana di Napoli. Per la prima volta, dunque, i beni archeologici restituiti allo Stato saranno accessibili al pubblico, in un apposito spazio espositivo organizzato proprio negli uffici della Soprintendenza: si tratta di vasi figurati di epoca classica, ellenistica e romana, tra cui si segnalano vasi a figure rosse di produzione attica e magnogreca, ceramica a vernice nera, vasi acromi, vasetti zoomorfi, anfore romane di probabile provenienza subacquea ai quali, da questo lunedì, si aggiungeranno preziose monete di bronzo di epoca romana, rare coppe di età ellenistica, anforette dell’età del bronzo, oinochoai, pissidi, brocchette a vernice nera, lucerne e monili, testine fittili, un busto di marmo, crateri a colonnette che, con la consegna, saranno acquisite al patrimonio dello Stato. “Si tratta dell’opportunità di dare una nuova esistenza e un contesto a reperti archeologici che, strappati illecitamente dal loro sito originario, diventano a volte muti e inespressivi. In questo modo ogni oggetto comincia dialogare con gli specialisti archeologi e con i cultori, ritrovando il suo vissuto in una nuova dimensione. Ogni oggetto avrà una scheda conoscitiva consultabile sul sito istituzionale e anche sui canali social per raccogliere eventuali osservazioni, utili a raccontare per ciascuno una storia” spiega il Soprintendente Mariano Nuzzo e anche il primo passo di un processo che porterà all’allestimento di ulteriori esposizioni temporanee e permanenti di reperti confiscati e pone l’accento su un problema assai delicato di attualità, quello cioè del traffico e della detenzione illecita di beni culturali, nei confronti del quale il Ministero della Cultura e la stessa Soprintendenza per l’area metropolitana di Napoli, stanno rivolgendo particolare attenzione e profondendo grandi risorse, sempre in stretta e costante sinergia con i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale