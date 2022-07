Renato Zero: "Amo i napoletani. Dovessi presentare un italiano all'estero, manderei un napoletano"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Renato Zero ha parlato della sua ammirazione per il popolo napoletano.

"Quando vedo uno che non riesco a decifrare mi viene voglia di guardargli dentro per capirlo. Io dell’apparenza sono stato vittima ogni volta che mi volevano affibbiare un’etichetta solo perché guardavano la confezione. Il bisogno fa l’uomo ladro. Quando hai fame, di qualsiasi cosa, ti fai lucertola, pachiderma, scimmia. Amo i napoletani perché hanno firmato un patto con la vita: non sono gelatinosi, statici. Dovessi presentare un italiano all’estero manderei un napoletano", afferma il noto cantautore romano.