Scuole, refezione al via a Napoli a partire dal 20 settembre per asili nido e scuole dell'infanzia

A partire dal 20 settembre prossimo, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia del Comune di Napoli sarà attivo il servizio di refezione. Per le scuole statali, la mensa scolastica sarà attiva non appena il personale sarà al completo.

"L'obiettivo - spiega il Comune in una nota - è quello di fornire pasti equilibrati e nutrienti per i nostri studenti, promuovendo uno stile di vita sano e sostenendo le famiglie della nostra città. Il servizio di refezione scolastica offrirà una varietà di menu, tenendo in considerazione le preferenze alimentari e le esigenze dietetiche degli studenti. Ogni pasto sarà preparato con ingredienti freschi e di

alta qualità, garantendo la massima sicurezza alimentare".



“L'attivazione del servizio di refezione sin dai primi giorni di scuola è il risultato di un lavoro sinergico svolto dall'amministrazione

comunale e dalle Municipalità, che si fonda sull'attenzione continua all'educazione e al benessere dei nostri giovani cittadini – dichiara l'assessora all'istruzione e alle famiglie Maura Striano - Riconosciamo l'importanza di fornire pasti di alta qualità nelle scuole, contribuendo così alla formazione di abitudini alimentari sane fin dalla giovane età".



“La nostra amministrazione comunale è impegnata a sostenere le famiglie della nostra città – afferma il sindaco Gaetano Manfredi - e crediamo che sia importante garantire il diritto allo studio a tutti sin dalla prima infanzia. L'attivazione del servizio di refezione a partire dai primi giorni dell'anno scolastico è il primo passo verso l'implementazione dei nostri servizi educativi".