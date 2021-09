Refezione scolastica a Napoli, come presentare le domande per l'anno 2021-2022

Il Comune di Napoli assicura il servizio di refezione scolastica alle Scuole dell'Infanzia Statali e Comunali e alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado statali cittadine. Il servizio prevede la somministrazione di pasti preparati con alcuni prodotti biologici ed alcuni piatti tipici tradizionali. Sono assicurati menù differenziati ad alunni affetti da patologie e/o intolleranze alimentari o per motivi religiosi/culturali.



Come presentare le domande per aderire al servizio per l'anno scolastico 2021/2022



E' possibile presentare on-line la domanda di adesione al servizio di Refezione Scolastica per l'a.s. 2021/22. La domanda dovrà essere rinnovata anche per i bambini e gli alunni che hanno usufruito del servizio di refezione nei precedenti anni scolastici.

Per avvalersi delle tariffe agevolate, al momento dell’iscrizione è necessario disporre dell' Attestazione ISEE 2021. Le attestazioni Isee richieste successivamente alla presentazione della domanda avranno effetto dal mese successivo dalla data del rilascio dell'Attestazione ISEE da parte dell'INPS. Nel caso in cui, al momento dei controlli effettuati con la banca dati dell’INPS non dovesse risultare un’ISEE valida, verrà applicata d’ufficio la tariffa intera. Per i bambini/e con genitori non coniugati e non conviventi dovrà essere richiesta ed inserita l'Attestazione ISEE 2021 "minorenni”. Saranno accettati esclusivamente i pagamenti effettuati attraverso la procedura PagoPA.

Per la presentazione della domanda è possibile accedere esclusivamente mediante SPID o mediante Carta Nazionale dei servizi CNS. Accedendo al Portale del Servizio Refezione Scolastica all'indirizzo: "https://www.refezionenapoli. it/sicare/benvenuto.php" è possibile:

- presentare la domanda on-line al servizio

- pagare direttamente o scaricare gli Avvisi di Pagamento pagoPA mensili

- consultare il proprio estratto conto

- consultare e stampare le domande presentate.

Sul sito del Comune tutte le info ed il collegamento al Portale della refezione scolastica: https://www.comune.napoli.it/ refezione-scolastica.