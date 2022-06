Dipendenti Anm ai seggi per Referendum, sospese alcune linee bus per 3 giorni

Anm informa che per la consultazione referendaria del 12 giugno è stato rimodulato il programma di esercizio di superficie e nelle giornate di sabato, domenica e lunedì.

Le seguenti linee bus, dunque, saranno sospese: C38 - C44 - S5 -185 ? 202 - 3M - E6 ? 2 - 154 e 584.

Non sono previste variazioni sulla linea 1 metropolitana, ad eccezione della chiusura della seconda uscita di Rione Alto nelle giornate di sabato 11 e domenica 12.

Sono circa 120, infatti, i dipendenti dell'Anm - riporta Adnkronos - che hanno fatto richiesta di usufruire di permesso elettorale in vista del referendum di domenica. I dipendenti in questione, di cui 70 sono operatori di esercizio, esercitando un diritto previsto dalla normativa vigente, avranno pertanto diritto all'astensione dal lavoro per ricoprire cariche presso i seggi elettorali.