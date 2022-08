Reddito di Cittadinanza, l'ex parcheggiatore ora pulisce le strade: "Un esempio da seguire"

Percepisce il reddito di cittadinanza, ma mentre è in attesa di un'occupazione preferisce darsi al volontariato. È la storia di un cittadino napoletano raccontata dal consigliere regionale Francesco Borrelli.

“Paolo Maisto è un cittadino napoletano che da quando ha ricevuto il reddito di cittadinanza ha cambiato vita. Da parcheggiatore abusivo - spiega il consigliere - è diventato, in maniera del tutto spontanea, un volontario e tutti i giorni si impegna per migliorare le condizioni di vivibilità della nostra Napoli. Anche oggi, 25 agosto, Paolo si è rimboccato le maniche e armato di guanti, scopa e sacchi dell’immondizia ha ripulito via San Gennaro ad Antignano, dove si trova l’ingresso della Asl Napoli 1 Vomero-Arenella".

"È lì che l’ho raggiunto per complimentarmi personalmente per le iniziative che intraprende in completa autonomia - spiega ancora Francesco Borrelli - Stamattina ha dedicato il suo tempo a una strada abbandonata, piena di erbacce e rifiuti di ogni genere che grazie e lui finalmente si presenta davvero pulita, così come non la vedevamo da anni. Questo è un esempio da seguire. Lui dovrebbe essere intervistato e invitato in studio dalle televisioni nazionali e non i cialtroni che vogliono il reddito o il posto fisso senza fare nulla, senza dare il loro contributo alla società. Credo che tutti i percettori del reddito di cittadinanza dovrebbero essere come Paolo, pronto ad abbandonare le scelte sbagliate fatte in passato appena ha ricevuto un aiuto dallo stato, pronto a dare il suo contributo per far crescere la città, pronto nel mettersi a disposizione del bene comune. Così il reddito funziona davvero”.