Reddito di cittadinanza addio. Arriva la Misura di inclusione attiva - Mia

Si chiama Mia, acronimo che sta per "Misura di inclusione attiva" e dovrebbe prendere già da questo settembre il posto del reddito di cittadinanza, rispetto al quale avrà minore durata e, soprattutto, sarà meno consistente: l'assegno, infatti, ammonterà a un massimo di 500 euro al mese.

Il Mef- Ministero economia e finanze, dopo che hanno iniziato a circolare le prime voci, ha precisato che all'esame degli uffici non c'è alcuna bozza di riforma ma molti sono convinti che il decreto sarà presentato al Consiglio dei ministri tra poche settimane.

Sono oltre 1milione e 100mila i nuclei familiari che attualmente percepiscono il Reddito, con un importo medio di 549 euro. La Mia prevederebbe un sussidio di massimo 500 euro per chi non è considerato occupabile e 375 euro per chi, invece, è idoneo al lavoro, compresi coloro che hanno redditi da lavoro fino a 3mila euro annui. Un anno la durata massima del sussidio

Il risparmio, secondo i calcoli, oscillerebbe tra i 2 e i 3 miliardi di euro annui.

"Si era detto che si sarebbe cambiato il Reddito di cittadinanza - ha dichiarato all'agenzia di stampa Agi il sottosegretario all'Economia Federico Freni - e che si sarebbe immaginata una misura che avrebbe consentito a chi non può lavorare di essere sostenuto e a chi non vuole lavorare di dover lavorare per forza, se la vuole. E questo si sta facendo".