Reddito di Cittadinanza: i soldi di dicembre arrivano in anticipo per aiutare le famiglie

Filtrano indiscrezioni sulle novità che riguardano il Reddito di Cittadinanza. Nel 2023 la misura isubirà una "riduzione da 8 a 7 mesi delle attuali mensilità". Intanto le ricariche sui conti del Reddito arriveranno prima di Natale. A dicembre sarà pagato in anticipo (intorno al 20 dicembre) rispetto agli altri mesi dell’anno e non il 27 del mese come sempre, per aiutare le famiglie sotto le feste.

Invece partire dal 15 dicembre per chi ha inviato una nuova domanda Rdc/Pdc: IL rinnovo del Reddito di Cittadinanza deve essere richiesto, al sussistere dei requisiti previsti, al termine dei 18 mesi di fruizione: prima del nuovo accredito, è previsto un mese di pausa.

Il sussidio nel 2023 non dovrebbe essere abolito, ma rischia di essere ridotto in maniera consistente con la diminuzione anche della platea che ne potrà usufruire.