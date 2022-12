Reddito di Cittadinanza, l'odissea di un ristoratore per trovare personale|VIDEO

Piazza Pulita ha inviato una troupe a Napoli per un approfondimento sul tema del Reddito di Cittadinanza. "Noi non vogliamo il Reddito, come tutti credono, ma il lavoro. Se funzionassero i Centri per l'Impiego non avremmo proprio bisogno di usufruire di questi soldi", spiega un primo intervistato.

Poi l'attenzione si sposta sulla presunta difficoltà dei ristoratori napoletani di trovare personale. L'inviato del programma di La7 si reca da Vincenzo Capasso, titolare della pizzeria situata nel centro storico, che è in cerca di lavoratori, presentandogli i curriculum raccolti tra i percettori del Reddito di Cittadinanza. Nessuno però tra coloro che si erano candidati ha risposto al telefono e nessuno ha più richiamato.nonostante la posizione per cameriere tra i 900 e i 1200 euro al mese netti per 7-8 ore al giorno.

"Cerco da tre mesi anche un pizzaiolo con uno stipendio netto tra i 1500 e i 2200 euro al mese netti. Da tre mesi non lo trovo. Siamo 200 ristoratori che non troviamo lavoratori", racconta uno sconfortato Capasso.