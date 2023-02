Reddito di Cittadinanza per servizi utili alla città: come Bacoli impiega i percettori

A Presa Diretta su Rai 3 si è parlato dell'esempio virtuoso di Bacoli, inerente l'impiego di coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza per servizi utili alla città.

"È una gioia essere un modello virtuoso nazionale. C’è chi pulisce le spiagge libere, chi le villette pubbliche, chi aiuta i bimbi ad entrare a scuole, chi apre la biblioteca comunale, chi aiuta i cittadini negli uffici", spiega Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, che con Riccardo Iacona di Presa Diretta (video della puntata) ha girato il territorio.

"Terra meravigliosa"

"Un processo reso possibile grazie al grande lavoro dell’assessore Lucia Basciano, e di tutti i Servizi Sociali. Non era semplice farlo. E non era semplice realizzarlo proprio nei mesi in cui scoppiò la pandemia. Ma ci siamo riusciti. E siamo felici di averlo reso un processo duraturo. Bacoli è una terra meravigliosa. Bellissima. Ed il popolo bacolese è capace di azioni straordinarie. Dobbiamo esserne tutti fieri. Ringrazio Riccardo Iacona per aver illuminato con il suo racconto questo impegno. La sua stima è motivo di gioia, di commozione. Ringrazio quanti lottano ogni giorno per Bacoli, per i Campi Flegrei, per Napoli. Per la Campania, per il Sud, per l’Italia. Ringrazio quanti lottano ogni giorno per la propria terra. Continuiamo così, insieme. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino di Bacoli.