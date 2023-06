La Battaglia di Andrea aiuta donna disabile a "recuperare" il proprio stallo: "Si era scolorito"

La Battaglia di Andrea aiuta una donna disabile a "recuperare" il proprio stallo. Questa la nota: "Collaborazione fattiva tra La Battaglia di Andrea e il comune di Casoria per risolvere un problema ad una persona con una seria disabilità. Lo stallo riservato di questa donna si era un po' scolorito a causa dell'usura e per questo motivo gli incivili che lo occupavano indebitamente si giustificavano dicendo che non si vedeva, giustificazione accolta, secondo i titolari dello stallo, anche dalla Polizia Municipale, la quale in piú di un'occasione non avrebbe verbalizzato gli incivili proprio utilizzando proprio la motivazione dello stallo scolorito, nonostante - sottolinea la titolare - fosse ben visibile la segnaletica verticale".

"La titolare dello stallo si é rivolta a noi perché ormai stufa di sentire sempre la solita scusa e soprattutto delusa nel sentirla anche come motivazione dalle forze dell'ordine - dichiara Asia Maraucci - presidente de La Battaglia di Andrea - abbiamo chiesto aiuto al comune di Casoria e grazie alla collaborazione dell'assessore alla Polizia Municipale Marco Colurcio, abbiamo risolto il problema in pochissimi giorni, lo stallo é stato ricalcato. Sicuramente - prosegue - nei prossimi giorni faremo un incontro con l'assessore insieme a Salvatore Iavarone e al sindaco Bene per cercare di organizzare un ripristino in toto degli stalli, come fatto ad Afragola, e per discutere di altro. La cosa piú importante - conclude - é aver conosciuto un assessore sensibile e concreto insieme al quale si può lavorare per restituire diritti ai disabili".