Accordo Curia-Regione: dieci chiese storiche riaprono al pubblico

Sant'Aniello a Caponapoli, San Pietro a Maiella, San Pietro ad Aram. Sono alcune delle chiese di Napoli che dopo l'accordo siglato tra Curia e Regione Campania riapriranno nei prossimi mesi. L'accordo è stato firmato oggi, 30 aprile, alla presenza del governatore Vincenzo De Luca e del vescovo Mimmo Battaglia. L'obiettivo è di aprire nuovi spazi a disposizione di cittadini e turisti, ma anche quello di delocalizzare i flussi in aree della città fino a oggi poco battute. Senza considerare che il patto prevede che in questi spazi vengano organizzati corsi di formazione per affidare la gestione delle chiese a giovani che vivono in condizioni di disagio.

Sono dieci le chiese oggetto dell'accordo: "Abbiamo scelto quelle monumentali e storiche, che raccontano l storia della nostra città - spiega don Antonio Loffredo, responsabile del Museo diocesano e coordinatore del progetto di recupero - Ci sono anche San Paolo Maggiore, la chiesa dell'Annunziata. Oggi sono tutte chiuse". La sfida è quella di mantenere l'accesso a questi luoghi gratuito e allo stesso tempo creare possibilità di lavoro: "Vogliamo mettere a lavorare i ragazzi - prosegue Loffredo - per questo stiamo creando una fondazione che risvegli un po' le coscienze. Ambiamo a una sorta di azionariato popolare, come il Barcellona".

In base al protocollo, la Diocesi di Napoli metterà a disposizione i luoghi, mentre la Regione si impegna, con le risorse disponibili, a renderle funzionanti e agibili e a organizzare corsi di formazione per i giovani. Il tutto dovrebbe essere completato per il Giubileo del 2025, in modo da inserire le chiese riaperte all'interno degli itinerari cittadini.