Recuperata la Madonna del Pescatore: "Via al restauro, sarà pronta per la festa"

Grande gioia ad Ercolano dopo il recupero della statua della Madonna del Pescatore che, ora, sarà oggetto di restauro. L'annuncio arriva, via social, dal sindaco Ciro Buonajuto: "Il recupero della Madonna del Pescatore rinsalda sempre di più il legame che unisce la città di #Ercolano e il #Mare. E’ stato un momento particolarmente emozionante. Voglio ringraziare, a nome di tutta la cittadinanza, i palombari del Raggruppamento Subacquei e Incursori della Marina Militare per aver risposto al nostro invito. Ora la statua sarà restaurata e ripulita in vista della Festa della Madonna del Pescatore e del Subacqueo che si terrà il 18 settembre".