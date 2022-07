Allarme razzo cinese in caduta libera, Le Monde: "In Europa pericolo nel parallelo di Napoli e Madrid"

Ci risiamo. A poco più di un anno dall'ultimo (per fortuna senza conseguenze) allarme, un nuovo razzo cinese potrebbe cadere sull'Europa, ed in particolare in un'area che comprende secondo gli esperti anche la città di Napoli (più in generale: l'Italia centro-meridionale).

L'oggetto lanciato domenica 24 luglio, un Long March 5B, è infatti in caduta libera sulla Terra. Secondo gli esperti cadrà domenica 31 luglio alle 09.30 italiane con un margine di errore di più o meno 22 ore. Insomma: l'allarme, in Italia, è dalle 11.30 di sabato 30 luglio alle 7.30 di lunedì 1 agosto.

Nell'atmosfera terrestre si prevedono i detriti della parte centrale dell'oggetto, distaccatasi come da protocollo. In realtà le probabilità di impatto su aree abitate come sempre in questi casi sono basse, però colpisce leggere la fascia interessata dal potenziale impatto: tra 41 gradi di latitudine nord e 41 gradi di latitudine sud, cioè nel primo caso – come fa notare Le Monde – esattamente la latitudine, in Europa, di Napoli e Madrid.

La (rischiosa) via cinese allo spazio

Mentre solitamente si fanno precipitare i detriti dei razzi lanciati in orbita in quello che viene definito il “punto Nemo” o anche polo oceanico dell'inaccessibilità – una zona del Pacifico comunemente utilizzata come cimitero dei veicoli spaziali perché quella sulla terra più lontana da luoghi abitati – la Cina non prevede il rientro controllato dei suoi razzi lanciatori. Questo produce però una questione di sicurezza per diverse ragioni. Innanzitutto ambientale: l'eventuale propellente residuo contenuto nei detriti potrebbe inquinare, e i detriti stessi potrebbero danneggiare flora e fauna nei luoghi della caduta. Poi c'è la meno probabile ma comunque possibile eventualità il razzo colpisca zone abitate. È accaduto, soltanto tre anni fa. Nel 2020 lo stadio centrale dello stesso tipo di missile si schiantò in un villaggio della Costa d'Avorio. Non è mai stato reso noto né il numero delle vittime (se ce ne sono state) né l'ammontare economico dei danni causati.

L'allarme di un anno fa

Tanta paura (?) per nulla, un anno fa. Il razzo cinese quella volta (era il 9 maggio del 2021) rientrò nell'atmosfera sull'Oceano Indiano, in un'area vicina alle Maldive. La Protezione civile aveva seguito la situazione.