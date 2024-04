Raiz dopo la morte della moglie: "Voglio stare con mia figlia, attraversare il buio insieme"

Nelle ultime ore, via social, Raiz è tornato a parlare con i suoi fan. L'artista partenopeo ha annunciato che questa estate sarà "meno presente" sul palco. Saranno pochi, infatti, i concerti che lo vedranno protagonista, alcuni di questi con il gruppo Almamegretta. Dietro tale scelta c'è una doppia motivazione, una di carattere strettamente privato.

Il noto cantautore ha deciso di staccare un po' la spina per passare del tempo con la figlioletta Rosa Lea dopo la prematura scomparsa della moglie Daniela. L'altra motivazione, invece, è di carattere professionale: l'artista sta preparando nuovi spettacoli e su uesti si vuole concentrare.

"Non sono molti i concerti che farò questa estate. A parte qualche festival e alcuni concerti con @almamegrettaofficial ho preferito prendermi qualche mese per stare con mia figlia, attraversare il buio insieme, andare insieme verso qualcosa che possa chiamarsi luce. Ne approfitterò per lavorare al mio spettacolo di storytelling, un vero e proprio stand-up show che si basa su storie che ho scritto nei mesi scorsi e che sto scrivendo. Ci sarà tanta musica. Sarò quindi scrittore, attore, cantante tutto nello stesso show. Vi anticipo solo il titolo: Montecalvario. Provate a indovinare perché?", ha scritto Raiz.