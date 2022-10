I ragazzi di Nisida ripuliscono il mare

I ragazzi Centro Giustizia Minorile hanno ripulito spiaggia e mare di Napoli. Sono stati coinvolti in un progetto con Archeoclub Italia, Marina Militare, Esercito e associazioni ambientaliste come Mare Nostrum. I giovanni si sono occupati delle spiagge, mentre sommozatori esperti hanno scandagliato i fondali ripulendolo soprattutto dalla plastica gettata in acqua dagli incivili. “Loro - afferma Rosario Santanastasio, presidente nazionale Archeoclub Italia - con i cittadini, il mondo del volontariato ed i rappresentanti delle istituzioni, hanno pulito la spiaggia di Posillipo, in contemporanea i palombari della Marina Militare e i sub di MareNostrum hanno invece pulito i fondali marini. Oramai patrimonio ambientale e culturale non sono più due segmenti staccati. Ad esempio la spiaggia delle Monache di Posillipo è anche un sito geologico di notevole interesse completamente circondato dal tufo giallo napoletano dei Campi Flegrei. In questo modo diamo la possibilità ai ragazzi di conoscere gli ambienti che viviamo quotidianamente”.