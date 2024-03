Ritrovata la ragazza che si era allontanata dalla sua casa al Vomero

Fatima sembrava scomparsa nel nulla. Di lei famiglia e amici non avevano avuto più notizie dalla mattina di giovedì 7 marzo quando, intorno alle 11.30, era stata vista nei pressi del liceo Pansini. Poi di lei nessuna traccia.

Preoccupatissimi i genitori e anche amici e familiari che l'avevano cercata senza sosta. I genitori hanno anche sporto denuncia presso la Polizia di Stato.

A trovarla è stato uno zio, fratello del padre, verso le 18.00 di oggi, sabato 9 marzo. Fatima, 20 anni, era in via Luca Giordano. Non è ancora ben chiaro il motivo dell'allontanamento né dove Fatima abbia trascorso gli ultimi giorni, durante i quali ha fatto molto freddo e anche piovuto tanto.

Fatima si era già allontanata da casa, del tutto inspiegabilmente, qualche mese fa. Di lei, allora, si era occupata anche la trasmissione Chi l'ha visto