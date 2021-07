Raffaella Carrà, il ricordo di Lello Arena: "Insieme ne abbiamo fatte tante"

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Raffaella Carrà. L'amata showgirl, beniamina di tante generazioni, aveva 78 anni. Dopo la diffusione della notizia della sua scomparsa - sembra per una malattia - sono stati tanti i messaggi di affetto arrivati da quanti l'hanno conosciuta e amata.

Tra questi c'è il messaggio dell'attore napoletano Lello Arena che più di una volta ha affiancato la "raffa Nazionale" sul piccolo schermo.

"Mi mancherai tanto"

"Oggi perdo una carissima amica, una donna straordinaria, una dolcissima compagna di lavoro - ha scritto Arena - Un’anima gentile che mi ha sempre voluto bene ed alla quale saró sempre grato per le mille imprese che ha voluto condividere con me, chiedendomi di stare spalla a spalla con lei in mille occasioni importanti".

"Insieme a Sergio, ne abbiamo fatte di tutti i colori - ha continuato l'attore - Ho avuto la fortuna, al di là dell’icona Carrà di conoscere Raffaella nella sua quotidianità di persona forte, generosa, altruista, e sempre pronta a chiedere ed ottenere rispetto e considerazione per chi non era in condizione di potersi difendere. Se, come credo, ci sarà occasione di incontrarsi ancora allora preparati perché ti darò sempre gran filo da torcere nelle nostre sfide a calciobalilla che tanto ti facevano divertire e scalmanare".

"Sembra quasi stupido da scrivere ma mi mancherai tanto. L’ultima volta che ci siamo incontrati eravamo entrambi ospiti di Fabio ( Fazio ) e quando mi hai visto come prima cosa mi hai fatto una carezza. Me la terró molto cara", ha concluso.