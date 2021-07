Raffaella Carrà, l'omaggio commosso di Salemme: "Lei è stata un esempio, è stata una grande"

Si allunga la lista di coloro che, in queste ore, stanno ricordando Raffaella Carrà: morta ieri a 78 anni. Tra i messaggi che vogliono omaggiarla spunta anche quello di Vincenzo Salemme. "Grazie carissima Raffaella, come cittadino italiano perché lei ha portato il nostro paese, con orgoglio e suscitando ammirazione, in tutti i posti del mondo", ha scritto il noto attore e regista.

"Lei è stata grande"

"Grazie - ha continuato - perché mi ha fatto sognare da bambino e mi ha riempito gli occhi e il cuore da adulto. Grazie poi come artista perché lei è stata un esempio per tutte e tutti coloro che frequentano o intendono frequentare il mondo dello spettacolo. Lei è stata un esempio di professionalità e un omaggio al talento. Lei è stata grande perché ha saputo preservare il dono della semplicità".

"Grazie per avermi dato l’onore di conoscerla di persona. Mi mancherà tutto ciò che evoca il suono del suo nome e della sua voce. Mi dispiace se ne sia andata via così presto, così d’ improvviso. Non eravamo pronti per questa uscita. Forse non lo saremmo stati mai. Con tutto il cuore la terrò per sempre tra le pieghe dei miei pensieri", conclude Salemme.