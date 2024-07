Pizzaiolo napoletano grave in Brasile dopo una caduta: la solidarietà riporta Raffaele in Italia

Raffaele De Simone, pizzaiolo 32enne di Casalnuovo, è tornato in Italia. Il ragazzo era ricoverato dopo dallo scorso aprile e dopo un grave incidente in Brasile, paese in cui si trovava per ragioni di lavoro. Riportarlo a casa non è stato facile. Privo di assicurazione sanitaria, l'ospedale che l'aveva in cura ha presentato alla sorella una parcella di 350mila euro, parte della quale verrà pagata grazie ad un crowdfunding (pubblicizzato da NapoliToday qui) portato avanti negli scorsi mesi. È stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, informato della questione, a chiedere agli uffici regionali di provvedere al rimborso delle spese necessarie per il volo militare che da Rio de Janeiro ha portato Raffaele a Roma, dove si trova adesso in una struttura sanitaria di neurochirurgia per ricevere ulteriori cure.

"L'ospedale privato che ha curato mio fratello dal 24 aprile, ha presentato una fattura di oltre 350 mila euro - ha raccontato alla stampa Leandra De Simone, sorella di Raffaele - una cifra assurda per me che sono una semplice impiegata. Tutta questa storia è un incubo, ad aprile ci siamo ritrovati a dover interagire con uno Stato situato dall'altra parte del mondo ed una legislazione completamente diversa dalla nostra. Inizialmente mi sono sentita abbandonata mentre dall'ospedale mi dicevano che mio fratello non avrebbe superato la notte. Non ci siamo arresi ed abbiamo lanciato una campagna su GoFundMe raccogliendo oltre 120 mila euro che sono stati di grande aiuto ma non basteranno, purtroppo, a coprire tutte le spese che abbiamo avuto e a cui andremo incontro. Devo dire che tutte le persone che vogliono bene a Raffaele mi hanno aiutato tantissimo economicamente e moralmente, di questo sono orgogliosa. Mio fratello è una persona che si fa volere bene da tutti ed in questa circostanza ha ricevuto tanto amore".

L'incidente e le cure

Raffaele venne coinvolto in un tremendo incidente lo scorso 19 aprile a Rio. Cadendo da un'altezza di tre metri e mezzo - hanno raccontato i promotori della raccolta fondi a lui dedicata, su GoFundMe - oltre a una profonda ferita alla testa e a fratture multiple, ha riportato una emorragia polmonare, fratture delle vertebre c3 e c5 mentre la vertebra c4 comprimeva il midollo spinale, comportando uno stato di tetraplegia. È stato recuperato dai vigili del fuoco mentre era vigile ma in totale paralisi motoria, riuscendo a muovere solo gli occhi”.

All'Hospital Municipal Souza Aguiar di Rio de Janeiro i dottori hanno deciso di tentare un'operazione sperimentale attraverso cui decomprimere il midollo e riallineare il rachide cervicale, operazione che è riuscita. Raffaele è stato successivamente trasferito in una clinica specializzata nel recupero di pazienti con gravi traumi della colonna vertebrale, dal costo di 4500 euro al giorno.