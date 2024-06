Radio Italia Live fa breccia sui napoletani. Regine del concerto Annalisa ed Elodie | VIDEO e FOTO

Ricordate i tempi del Festivalbar dove, in una botta sola, portava una carrellata di big della musica in piazza del Plebiscito? Bene, ieri sera nella medesima piazza è sembrato di rivivere quella gioia di stare lì tutti insieme per ascoltare le dodici pop star coinvolte da Radio Italia Live, che per la prima volta approda a Napoli con tutto il clamore e fasti.

Quando la settimana scorsa si sono resi disponibili i biglietti gratuiti, nel giro di mezz’ora si è registrato il tutto esaurito, infatti oltre 20mila persone riempiono ogni angolo disponibile, aspettando soltanto di lasciarsi andare con i cantanti che, amati o odiati, sono attualmente sulla cresta dell’onda. Già durante le prove che si sono svolte nelle 24 ore che precedono il concerto, in tanti ci sono esaltandosi anche solo nel vedere Annalisa o Elodie, le quali sono super women del gran finale.

Da quando a fine maggio è stato rivelato il cast della tappa napoletana, è innegabile, Radio Italia Live è stato tra gli eventi musicali più attesi e anche più seguiti. Chi non è stato lesto nel richiedere l’accredito e non ha avuto voglia di radunarsi a piazza Trieste Trento o piazza Carolina dove non sono mancati assembramenti, ha visto Radio Italia Live su Sky Uno, in chiaro su TV8, su Radio Italia TV e la miriade di piattaforme, contribuendo a mettere Napoli al centro dello showbiz e, probabilmente, favorendo definitivamente la scelta di fare la finale di X FACTOR proprio qui.

Il cast e l'inizio dello show con Gigi D’Alessio

Ora, tra social, notizie e tv molto si sa di Radio Italia Live a Napoli. Accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori, la quale riarrangia tutti i 36 brani eseguiti, i protagonisti in ordine di uscita sono: Biagio Antonacci, Rose Villain, Rocco Hunt, Alessandra Amoroso (lei è anche intervenuta alla conferenza stampa di presentazione al Comune di Napoli), Articolo 31, Angelina Mango, Francesco Gabbani, Ricchi e Poveri, Irama, Annalisa, Tananai ed Elodie.

Loro si alternano sull’enorme palco che domina piazza del Plebiscito in sequenza rapida, senza far avvertire nemmeno gli intervalli pubblicitari che ci sono tra un blocco e un altro dello show essendo in diretta tv. Tutti hanno in saletta tre canzoni ciascuno che comprendono anche molti dei loro cavalli di battaglia.

Al timone della conduzione ci sono le voci di Radio Italia. Coloro che la seguono conoscono benissimo chi sono Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi, Paoletta, Emiliano Picardi e, ovviamente, Enzo Miccio.

E’ il tramonto, quando noi di NapoliTODAY arriviamo sotto al palco di Radio Italia Live. In giro, c’è un crocevia di gruppi che convoglia fasce d’età differenti, si avverte la gran voglia di essere spensierati, lasciando per circa tre ore i problemi a casa. Il countdown è appena scoccato. Quando Luca Ward, quando annuncia gli artisti perché manca ormai davvero pochissimo dall’inizio con il suo inconfondibile tono di voce (d’altra parte è il doppiatore di Russell Crowe, Samuel L. Jackson e Hugh Grant in film cult) l’elettrizzazione, soprattutto dei più giovani, sale alle stelle.

Come da tradizione la sigla iniziale di Radio Italia Live-Il Concerto è suonata dal vivo da Saturnino. E’ qui che accade ciò che inaspettato. La sua entrata in scena è anticipata da un omaggio a Pino Daniele suonato esclusivamente al pianoforte, a farlo è Gigi D’Alessio.

D’Alessio è stato il primo a dare il via ai concerti della piazza invitando come super ospiti le ALL STAR, molte delle quali come Annalisa, Alessandra Amoroso ed Elodie sono anche le protagoniste di Radio Italia Live.

Come una staffetta simbolica al piano dà il benvenuto ai suoi colleghi e all’evento che da 17 anni si è imposto come uno degli appuntamenti imperativi per chiunque fa musica.

L’apertura con Biagio Antonacci

Chiariamolo subito, da questo momento in poi, la parola che apparirà di più è energia, anzi, è proprio il filo conduttore che unisce i cantanti in scaletta. Tutti loro, chi più e chi meno, la portano appena salgono su quel palco e la trasmettono quel pubblico così trasversale, facendoli cantare e saltellare. Non c’è una persona che non canticchi i ritornelli lasciandosi travolgere dal vortice dei sound che hanno una nuova vita con l’orchestra. C’euforia e pervade chiunque in quel momento sia lì, anche chi non dovrebbe perdere la concentrazione perché si trova al concerto per lavoro. L’allegria è dilagante difficile non esserne contagiati.

Il primo portatore sano di quest’ondata vitale è Biagio Antonacci. A lui il compito di aprire le danze per scaldare il pubblico che è già bello carico. Mentre canta Non vivo più senza te o Se io, se lei si è certi che il concerto è davvero cominciato e che prometterà delle belle.

“La musica va sempre condivisa. E’ bello essere qui con questo pubblico che aspetto prestissimo a Pompei” dice Antonacci dal palco lanciando un appello ai ragazzi “Ricordate di essere liberi e di combattere per la libertà”.

Da questo momento tutto procede rapido in nome della musica. Via, via Luca Ward introduce l’ingresso degli artisti.

Si susseguono Rose Villain, stilosissima in un abito nero tutto fatto da veli, manda in tilt i giovanissimi della piazza. Dalla sua partecipazione a Sanremo con il suo Click Boom dove si è fatta conoscere anche dai genitori dei suoi fan fino a Nuova Scena su Netflix è sempre più in ascesa.

Uno stop alle guerre è l’esibizione di Rocco Hunt. Il poeta urbano sceglie per quest’occasione Non Litighiamo più e non può non salutare Napoli con la canzone che gli ha cambiato la vita con la vittoria di Sanremo Giovani 10 anni fa, Nu Juorno buono. E’ anche sul palco per cantare con gli Articolo 31 che arrivano subito dopo di lui.

L’allegria con Angelina Mango e Francesco Gabbani

Angelina Mango è la rivelazione di quest’ultimo anno, lo dimostra anche come si è piazzata alla classifica finale dell’Eurovision con La Noia, con cui ha conquistato il Festival di Sanremo.

Con La noia e con lei cancella di fatto anche quei brevi momenti di fiacchi qualora ci fossero per qualche attimo.

E’ piccola ma è grinta pura. Appena arriva fa ballare l’intera piazza perché è una trascinatrice nata.

“Napoli è la città più bella del mondo e sono contenta di stare qui. Vi ringrazio di tutto e spero di restituire ciò che mi date. Grazie guaglioni!” dice Angelina e da qui attacca ma che t'o dico a fa.

Tra le tre canzoni che canta c’è anche PoKé Melodramma, che dà il nome al suo omonimo album uscito il 31 maggio.

Se si parla di buon umore c’è Francesco Gabbani. E’ simpatico e arriva con tutta la sua verve con il suo ultimo singolo che sarà anche il tormentone dell’estate, Frutta Malinconia.

“Già mi arriva l'energia di Napoli non vedo l'ora di esibirmi” dice gabbani pochi minuti prima di salire sul palco quando si collega dal backstage.

Tra i 12 artisti lui è stato anche quello che in queste ore di soggiorno a Napoli è andato a trovare i piccoli pazienti del reparto pediatrico di oncologia del Santobono, visto che sarà anche la fondazione che Radio Italia ha scelto di sostenere nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica–Live Festival 2024 con una raccolta fondi attiva fino al 14 luglio il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare Curare a casa.

Se c’è Gabbani ovviamente non può non esserci Occidentali’s Karma perché vuole far cantare e ballare con lui i napoletani per condividere con loro, appunto, quell'energia.

Tananai e l’arrivo delle regine: Annalisa ed Elodie

Le dosi di allegria sono massicce, ma le lacrimucce pure ci sono a Radio Italia Live.

Quando Irama canta Ovunque sarai c’è qualcuno che piange a singhiozzi e con Tananai e il suo Tango l’emozione è fortissima.

‘Amore, tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco. Noi non siamo come loro’ è stata ascoltata mille volte e altrettante mille volte farà venire la pelle d’oca.

“Non vede l'ora di cantare a Napoli e in questa piazza” dice Tananai. Che siano donne adulte o ragazzine ammalia con il suo sorriso e la sua voce.

In autunno sarà in tour ed è a lavoro sulle canzoni del prossimo album, ma per ora è preso dal lancio del suo ultimo singolo che canta in coppia con Annalisa, Storie Brevi che già sta scalando le classifiche e che insieme a Frutta Malinconia di Gabbani sarà la hit di questa stagione.

Proprio dal palco di Radio Italia Live la cantano insieme. Sono loro la coppia artistica più seducente dell’estate e anche della piazza che tengono in pugno con la loro performance. Storie Brevi racchiude alla perfezione l’anima pop e cantautorale di entrambi gli artisti, le cui voci si mescolano e si intrecciano senza fatica. Il beat che fin dalla prima nota è protagonista della melodia immerge l’ascoltatore in un’atmosfera quasi sognante.

Senza indugi e senza tergiversare più del dovuto, Annalisa ed Elodie sono le regine delle ultime due annate discografiche. Sono loro le più attese sul palcoscenico di Radio Italia Live Napoli. Tanta gente è accorsa in piazza dal pomeriggio per intravederle anche brevemente durante le prove.

Sono diventate entrambe icone di stile per i loro look e per come si stanno imponendo nel panorama musicale.

Quando Annalisa arriva gli occhi sono tutti per lei. Dopo 43 platini e 12 oro Annalisa è la donna più certificata del 2024 e ottenendo il quinto platino con “Mon Amour” e “Bellissima” è la prima artista solista a raggiungere questo risultato.

Proprio con Bellissima entra in scena la regina delle classifiche con il suo pop. Seguono poi Sola e Sinceramente, canzoni che tutti, ormai, hanno in testa. Tutti le canticchiano forse anche chi non la predilige come artista. Lei con il suo corpo di ballo dà vita a uno dei momenti visivamente più ricchi dello show.

"Vi ringrazio per l'accoglienza che mi date ogni volta che vengo, un affetto che mi avete fatto sentire anche oggi alle prove" dice ringraziando i napoletani.

Da Sanremo è instancabile non si ferma un attimo: "La carica la trovo ogni volta che salgo sul palco è meraviglioso vedere che il pubblico canta con me le mie canzoni. Io ho sempre desiderare fare questo nella mia vita... "

C’è un boato quando sulle note di Black nirvana arriva Elodie, acclamata come se fosse un’autentica dea.

E’ bella, anzi bellissima, nel suo outfit in sabbia dorata, elegante ma al tempo stesso sexy.

Togliere il fiato quando avanza da destra verso sinistra sul palco con passo felino mentre canta Tribale.

In queste settimane non c’è solo la musica per lei. E’ stata scelta da Mario Martone per il film FUORI accanto a Valeria Golino e Matilda De Angelis che proprio da questa settimana si gira a Roma per raccontare una vicenda in cui è stata coinvolta la scrittrice Goliarda Sapienza.

Un preludio perfetto per il tour negli stadi che la vedrà protagonista l’anno prossimo come lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Elodie è eccitata all'idea di essere la prima donna a cantare al Maradona. È ansiosa che arrivi l'estate 2025 tanto che dal palco di piazza del Plebiscito con cui chiude l’evento commenta: “Se fosse per me mi fionderei già lì con un cannone".

La collaborazione con il Comune di Napoli

In compagnia del segretario PD, Ely Schlein, c’è il sindaco Gaetano Manfredi. Il Comune di Napoli è co-organizzatore di Radio Italia Live il più grande evento gratuito di musica live in Italia e che dopo lo straordinario successo con la miriade di spettatori che ha raccolto, non è escluso che anche l’anno prossimo ritorni a Napoli.

Per l’amministrazione comunale rappresenta un goal segnato puntando sull’industria della musica e sul turismo musicale: “Ospitare per la prima volta il concerto evento di Radio Italia a Napoli ci riempie di orgoglio ,poiché conferma il ruolo sempre più centrale che Napoli riveste nell'ambito degli eventi diportata nazionale e internazionale” commenta il sindaco Manfredi “Il Comune è parte attiva nell'organizzazione di questo evento che si inserisce nel programma "Napoli Città della Musica–Live Festival 2024",consolidando l’immagine della nostra città come meta privilegiata per iniziative culturali di grande portata".