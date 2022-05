Race for the cure al Plebiscito, l'assessore Ferrante: "Lo sport 'invade' la città"

L'Assessore allo sport Emanuela Ferrante presente questa mattina in piazza del Plebiscito in occasione della partenza della "Race for the cure", la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori al seno organizzata da Komen Italia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e alla Rotonda Diaz per il taglio del nastro per gli "Sport days by Decathlon".

"Oggi il lungomare di Napoli è invaso dallo sport - ha dichiarato l'assessore Ferrante - È una sensazione bellissima: dalla pallanuoto, al basket, dalla scherma allo spinning ed è bello che tutti i cittadini possano fruire degli sport in qualunque momento".

Nel pomeriggio di oggi l'assessore Ferrante interverrà al Palavesuvio per la premiazione del torneo final six di ginnastica artistica.