Rifiuti, si allarga il porta a porta: giorni e orari

"Abbiamo vinto una battaglia di dignità e di decoro alla quale tenevamo in modo particolare. Un passo importante al quale ne seguiranno altri". Queste le parole con le quali la presidente della I Municipalità (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo) Giovanna Mazzone commenta l’ampliamento, a partire dal 23 dicembre, della raccolta dei rifiuti porta a porta.

Inizialmente, il provvedimento riguarderà l’umido, il non riciclabile e la carta e coinvolgerà in prims i residenti della zona di Via Monte di Dio. Per il vetro e la plastica-metalli si continueranno ad utilizzare ancora le campane stradali, in qualsiasi ora della giornata. Nei prossimi giorni operatori Asia addetti alla comunicazione domiciliare, muniti di tesserino di riconoscimento, si recheranno presso i condomini per fornire le informazioni ai cittadini su come eseguire correttamente la raccolta differenziata e quando esporre i contenitori per la raccolta dell'umido, carta e non riciclabile, secondo il calendario previsto per il porta a porta. A tutte le utenze verrà distribuito gratuitamente un kit contenente una biopattumiera, istruzioni per la raccolta differenziata, un rotolo di sacchi compostabili ed il calendario di raccolta ed esposizione dei rifiuti.

Giorni e orari

Per Via Monte di Dio, Via Generale Parisi e Supportico D'Astuti occorrerà esporre l'umido il mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 20:00 alle ore 22:00, la carta il venerdì dalle ore 12:30 alle ore 13:30 e il non riciclabile il martedì, giovedì e sabato dalle ore 20:00 alle ore 22:00. Per Viale Calascione, invece, a causa della ridotta viabilità in ingresso e uscita, il calendario sarà diverso, e occorre esporre l'umido e il non riciclabile il martedì, giovedì e sabato dalle ore 12:30 alle ore 13:30 e la carta il venerdì dalle ore 12:30 alle ore 13:30.