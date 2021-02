La piccola Rosanna ha bisogno di aiuto, Mario Forte: "Dobbiamo fare tutti la nostra parte"

Continua la gara di solidarietà a sostegno della piccola Rosanna, la bambina di Melito affetta da una forma grave di atrofia muscolare spinale. Questa mattina, in piazza Santo Stefano, è stato allestito un gazebo per raccogliere ulteriori fondi. Tra i presenti anche Mario Forte. Il noto cantautore partenopeo non ha effettuato nessuna esibizione (per le restrizioni anti Covid), ma non ha fatto mancare il suo personale appoggio alla piccola e alla sua famiglia.

"Voglio lanciare un appello per la piccola Rosanna - ha detto Forte a NapoliToday - Servono oltre due milioni di euro per curarla e tutti dobbiamo fare il massimo sforzo per supportare lei e la sua famiglia. Già in tanti hanno dato il proprio contributo, e li ringraziamo, ma evidentemente non basta. Invito tutti, quelli che possono a donare. Questa famiglia non va lasciata sola. Già nei prossimi giorni saranno organizzate nuove iniziative a supporto della causa".

Per lasciare il proprio contributo alla raccolta fondi per Rosanna, basta cliccare quì.