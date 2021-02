La piccola Rosanna è gravemente ammalata: servono due milioni di euro per curarla

Tante le iniziative che in queste settimane stanno nascendo per supportare la famiglia

Nell'ambito delle numerose iniziative a sostegno della piccola Rosanna, la bambina di Melito affetta da una forma grave di atrofia muscolare spinale (l'unica soluzione per salvare la piccola è una cura che costa due milioni di euro), domenica 7 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ci sarà una raccolta fondi in Piazza Santo Stefano.

In tanti a sostegno della piccola Rosanna

Per l'occasione, a sostegno dell'iniziativa "UNITI PER ROSANNA" sarà presente anche l'artista Mario Forte che, però, non effettuerà nessuna esibizione canora. Il cantante partenopeo sarà presente solo per il sostegno morale all'iniziativa di solidarietà promossa dall'associazione "Trasparenza per Melito".. A chi vorrà intervenire all'iniziativa viene chiesto di munirsi di mascherina e rispettare le regole oer il contrasto del COVID-19.

La donazione di Ghoulam

Per la piccola Rosanna è sceso in campo anche Faouzi Ghoulam, esterno del Napoli. L'azzurro, qualche settimana fa, ha fatto visita alla piccola recandosi a Melito. Accompagnato dal sindaco Mottola, l'algerino ha donato diversi giocattoli, una piccola maglia del Napoili e ben 6mila euro. Un grande gesto che non è passato inosservato ed è stato molto apprezzato.