I genitori non riescono a pagare il mutuo causa crisi: il figlio apre una sottoscrizione sul web

I genitori non riescono a pagare il mutuo acceso per pagare i lavori della casa di famiglia nel centro di Napoli, causa crisi, e così lui ha deciso di aprire una sottoscrizione su una nota piattaforma di crowdfunding. E' la commovente storia di Giuseppe, un giovane napoletano.

Il ragazzo ha raccontato la vicenda della sua famiglia sulla pagina della raccolta fondi aperta su Buonacausa.org dal nome "Casa di Mamma": "Napoli centro. La casa di mia madre si trova nel cuore della città. Una bella fortuna per me crescere lì, almeno dai 10 anni in poi... Sì perchè l'infanzia l'ho trascorsa a Quarto, un piccolo paesino di provincia: è lì che sono cresciuto con mia madre, mio padre e mia sorella. Il sogno di mia madre era tornare in centro, dov'era cresciuta, e dove era cresciuto anche mio padre. Improvvisamente la svolta: mio nonno (padre di mia madre) mette a disposizione la sua casa sita in centro città per dividerla a metà con noi. Dopo un anno di lavori, la casa era a tutti gli effetti di proprietà di mia madre e, finalmente, potevamo vivere in centro città e crescere con tutte le possibilità desiderate. Purtroppo però, i lavori sono risultati costosi e i miei hanno acceso un mutuo condiviso per ripagarli; garanzia: la casa. Dopo non molto, mio padre inizia a non pagare più per via della crisi. La cosa va avanti per molto. Arriviamo all'avviso di pignoramento qualche anno fa. Da lì, si cerca di trovare una via di sdebitamento per risolvere la questione....il nostro avvocato la tira per le lunghe fino ad arrivare ad oggi: la banca non vuole più saperne di eventuali nuovi lunghi pagamenti e pare che l'unica via sia il 'saldo e stralcio'. Questa pratica consiste nel proporre una cifra inferiore alla banca rispetto al debito da sanare, ma immediata (30.000 euro). La prossima settimana ci sarà l'udienza e non sappiamo ancora dove prendere questi soldi. Le stiamo provando tutte, o così o la casa verrà messa all'asta, mia madre resterà in strada e perderemo l'unica proprietà che abbiamo".

La sottoscrizione, che si chiuderà fra 18 giorni, ha superato per il momento i 2000 euro di donazioni.