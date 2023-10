False raccolte fondi in nome di Misterpellapazzo, la moglie: "Non donate"

Susy, la moglie di Misterpellapazzo, torna a parlare sui social è lancia un allarme. Alcune persone avrebbero aperto delle raccolte fondi in nome della famiglia del noto tiktoker scomparso qualche giorno fa a soli 40 anni. La moglie, con un messaggio su TikTok, ha messo tutti in guardia, dissociandosi da queste iniziative e invitando a "non donare",

"Ragazzi vi scrivo queste parole senza forze, ma devo dissociarmi da queste persone che stanno facendo delle live e dicono che raccolgono dei soldi per me e per i miei figli, per pagare il funerale a mio marito. Non è vero niente. Non donate a queste persone. Grazie a tutti", si legge su TikTok.

Misterpellapazzo ucciso da un infarto

Misterpellapazzo, all'anagrafe Lorenzo Della Femine, è morto a seguito di un infarto che non gli ha lasciato scampo. A poche ore dalla sua scomparsa in tanti si sono radunati all'esterno della clinica dei Fiori ad Acerra dove era stato accompagnato a seguito del malore.

In tanti gli hanno reso omaggio anche il giorno dei funerali celebrati nella chiesa di Maria Santissima Annunziata di Licignano a Casalnuovo. Tanti i messaggi per lui anche sui social, con diversi tiktoker che per rispetto non hanno pubblicato contenuti "nuovi". Tra i ricordi più emozionanti quello di due suoi grandi amici: Mario Mario e Rita De Crescenzo.