Bacoli, record differenziata: a luglio raggiunto l'81 per cento

Il Comune di Bacoli raggiunge un importante risultato nella raccolta differenziata. Nel mese di luglio è stato raggiunto l'81 per cento: “Un dato molto confortante - dichiara Valentina Sanfelice di Bagnoli, amministratore unico della Flegrea Lavoro spa - soprattutto in un periodo, quello estivo, molto complicato da contenere e gestire. In particolar modo per città come Bacoli, prosegue l’amministratore, dove il turismo mordi e fuggi caratterizza la stagione turistica e la dispersione dei rifiuti è all’ordine del giorno. Evidentemente risponde bene il sistema di controlli che abbiamo adottato e l’organizzazione del servizio, soprattutto presso le utenze commerciali, che rappresentano il principale produttore di umido buono, frazione regina nell’ambito della raccolta differenziata. Un plauso va certamente anche ai cittadini che, nonostante il periodo complicato, garantiscono una raccolta di qualità facendo si che la stessa sia un valore e non un rifiuto. Nel prossimo mese intensificheremo le operazioni di pulizia e spazzamento per migliorare il decoro urbano soprattutto nelle aree periferiche della città, oltre chiaramente al Centro che resta l’area turistica maggiormente popolata e cercheremo di migliorare ancora la percentuale di raccolta differenziata".