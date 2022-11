"Il contributo di tante persone che hanno donato alimenti di vario genere - spiegano gli autori dell'iniziativa - permetterà a tante famiglie di vivere un Natale con un sorriso in più, ed amare la propria città".

Ieri mattina, dopo il lungo periodo di stop a causa della pandemia da Covid-19, le parrocchie di Santa Rita e San Francesco d'Assisi di Villaricca hanno ripreso le attività in favore delle famiglie in difficoltà.

Di nuovo in azione i volontari di Villaricca dopo il lungo stop dovuto alla pandemia

Un sorriso per Natale: l'iniziativa di raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà