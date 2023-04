Quattro zampe in fiera, a Napoli va in scena il salone di bellezza per cani e gatti Tantissima gente alla Mostra d'Oltremare di Napoli

Tantissima gente alla Mostra d'Oltremare di Napoli per "Quattro zampe in fiera". Un weekend tutto dedicato ai nostri amici a quattro zampe, cani e gatti in particolare, tra giochi, coccole, attrazioni e, addirittura, un vero e proprio "salone di bellezza" con tanto di parrucchiere. 12 euro il costo del biglietto, con varie agevolazioni sul sito della manifestazione. Inoltre, scaricando un'applicazione suggerita dalle varie hostess, molti proprietari di animali sono riusciti a farsi realizzare una targhetta d'acciaio personalizzata e omaggio col nome del proprio animale e il proprio numero di telefono, indispensabile in caso di smarrimento. In tanti si sono recati alla Mostra d'Oltremare con i propri animali, per i quali l'ingresso era ovviamente gratuito. Gadget anche per chi ha partecipato ad un test di conoscenza del mondo animale. Dal sito della manifestazione qui di seguito le informazioni di carattere generale sulla kermesse: Una fiera per immergersi con il proprio animale da compagnia in un mondo di formazione, informazione, sport, bellezza, adozioni, rispetto, shopping, consapevolezza e intrattenimento educativo. Un grande evento che coinvolge a 360° aziende, centri cinofili, veterinari, sportivi, allevatori, esperti di igiene, associazione benefiche, stilisti e influencer. Tantissime le attività ludiche e formative per conoscere le patologie più comuni e imparare a curarle, scoprire le leggi in materia pet, tenere il nostro animale sempre pulito, scegliere la dieta giusta, educare il proprio cane a vivere correttamente negli spazi pubblici o privati, conoscere le razze canine e feline, avvicinare il mondo animale ai bambini e molto altro. Quattrozampeinfiera è anche tanto divertimento, l’unica manifestazione italiana a cui puoi partecipare con il tuo cane o gatto. Gli appassionati potranno cimentarsi con i loro amici fedeli nelle varie attività sportive: Splash dog, nella piscina dedicata, Dog Agility, Disc Dog, Rally-O, Hoopers, Nosework, Puppy class e tanto altro ancora. Tutte attività da scoprire e condividere GRATUITAMENTE.

Tra le aree tematiche presentate:

- Alimentazione: le aziende più rinomate del settore pet per una scelta più consapevole che meglio soddisfa le esigenze del proprio fido o felix. - Moda, Fashion e Abbigliamento: un’area fashion per acquistare accessori all’ultima moda - Salone di Bellezza: l’angolo dedicato all’igiene e alla cura quotidiana del proprio pet

- Turismo pet: servizi e strutture alberghiere Pet Friendly, per andare in vacanze con i propri animali domestici.

- Protagonista per un giorno: sfilate e shooting fotografici da copertine patinate.

- Razze feline e canine: per conoscere le peculiarità delle razze di cani e gatti, due padiglioni distinti per interfacciare gli allevatori e scegliere quello più in linea col proprio stile di vita.

- Sport e Cat-Dog activities: per testare tutte le attività sportive gratuitamente come Cat-Dog Agility, Rally O, Splash Dog, Free Style in acqua, Mobility, Treibball, etc.

- Bambini: per i bambini differenti aree a tema

- Associazioni: un’area speciale quella dedicata alle associazioni che concedono a cani e gatti meno fortunati, una seconda chance!