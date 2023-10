A Montecalvario, tra stese e voglia di riscatto

A Montecalvario, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, una chiesa sottratta faticosamente all'abbandono dai padri Mercedari è diventata punto di riferimento di un'intera comunità. Qui padre Nunzio, giunto ormai 5 anni fa da un'altra regione difficile, la Calabria, è riuscito a parlare al cuore dei ragazzini, conquistandoli con il suo modo di fare e riavvicinandoli alla fede. Soprattutto, da quello che raccontano mamme e bambini, questo prete "vicino alla gente" ha colmato un grosso vuoto istituzionale: la chiesa di Montecalvario è infatti per loro oggi una sorta di avamposto di legalità e sicurezza in un luogo solo apparentemente guadagnato alla città dai turisti ciabattanti che lo percorrono di giorno. Di notte, con il buio, i pericoli si mostrano in tutta la loro concreta drammaticità, ad iniziare dalle stese, che non si sono mai fermate, spesso compiute proprio da ragazzini. "Ho detto a mio figlio che di notte non deve mai uscire sul balcone né affacciarsi alla finestra - ci dice Nunzia, con il viso tirato - ho sempre il terrore che possa essere colpito da una pallottola vagante".

La piazzetta di Montecalvario sembra bella e godibile, sotto il sole di questo strano mese di ottobre, ma anche questa è apparenza: "I nostri figli escono solo accompagnati - ci dice ancora Nunzia - ma per poter mantenere la famiglia noi qui dobbiamo lavorare tutti. È dura. Padre Nunzio per noi è un'ancora di salvezza: tiene i nostri figli assieme, con gioia, trasmette valori, fa vedere che un futuro fatto di lavoro onesto e legalità, lontano dalla strada, al sicuro, è possibile". Un lavoro che padre Nunzio portava avanti da settembre a luglio, con tanto di campo estivo che entusiasmava i ragazzi.

Mentre Nunzia parla il vento trasporta una zaffata dall'inconfondibile odore: è come se qualcuno, dall'ombra di fianco alla chiesa, volesse sottolineare la realtà di quel territorio e prendersi gioco dei sogni e delle paure che le mamme stanno raccontando a NapoliToday.

Padre Nunzio per disposizione dei padri Mercedari a breve dovrà lasciare Montecalvario per una nuova sede, nella sua Calabria. "Cosa sarà di noi?" chiedono adulti e ragazzini lanciando un appello al Superiore di padre Nunzio affinché gli consenta di restare ancora un po', "almeno il tempo necessario per trasmettere il suo progetto a chi dovrà prenderne il posto e consentire ai ragazzini di non sentirsi abbandonati".

Il senso di questa vicenda è infatti ancora e sempre l'abbandono: gli occhi tristi dei ragazzini, l'ansia dei genitori, l'atmosfera come sospesa di piazza Montecalvario restituiscono una città che fa davvero troppo poco per i più fragili, per i più a rischio, incapace di rendersi conto che nessuno - men che mai i bambini - può salvarsi da solo